Marvel dévoile la date de sortie de son nouveau film Shang-Chi et la Légende des dix anneaux pour le 1er septembre 2021 par une bande-annonce de haute voltige.

Ce héros des écuries Marvel fut créé dans les années 70 , époques ou les Etats-Unis était alors frappé par une vague d’engouement pour le Kung-Fu et les arts martiaux venus d’Asie. Heureusement la bande-annonce semble avoir poli les stéréotypes et certains clichés que transportaient les comics à cette époque.

Après une sortie initialement prévue pour février 2021 puis repoussée en septembre, on découvre un nouveau superhéros dans une bande-annonce aérienne et rythmée de coups de pied, qui s’accompagne également des premiers visuels officiels.

Le film est décrit par le producteur Jonathan Schwartz comme "Une épopée qui combine drame familial avec de l’action et des arts martiaux défiant la gravité". Le métrage consacre une partie de son histoire à la jeunesse de Shang-Chi. Ce héros est entraîné pour devenir un grand assassin et pour un jour prendre la place de son père à la tête de son organisation secrète. L’autre partie du film est consacrée à son départ et la construction d’une vie normale aux Etats-Unis. Mais son passé viendra rattraper Shang-Chi pour le ramener à sa propre réalité.