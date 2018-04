Marvel réfléchit à un film sur les Éternels

Après les prochaines aventures des Avengers et "Captain Marvel", la phase 4 du Marvel Cinematic Universe pourrait être incarnée par les Éternels, super-héros capables de manipuler l'énergie cosmique, a confié le producteur Kevin Feige.

Alors qu'approche la grande bataille entre Thanos et les Avengers, Marvel a encore du pain sur la planche pour boucler la phase 3 de son MCU (le Marvel Cinematic Universe). Entre un tournage de "Captain Marvel" prenant, la préparation de "Spider-Man : Homecoming 2" et les sessions de montage restantes - le tout occupant "90% du temps", le studio prépare en parallèle l'arrivée de nouveaux héros.

"Les Eternels font partie des nombreux projets qui commencent à revenir dans nos discussions créatives, et dont on est en train d'évaluer le potentiel", a confié le directeur de Marvel Studios Kevin Feige à The Wrap. Selon les informations du site, plusieurs scénaristes plancheraient sur une histoire centrée sur la super-héroïne Circé (Sersi), membre des Éternels apparue dans la série de comics éponyme de Jack Kirby.

Les Eternels sont des hommes qui ne peuvent pas mourir de mort naturelle. Ils sont capables de manipuler l'énergie cosmique et possèdent différents pouvoirs comme la téléportation ou la télékinésie.

Lancée avec "Doctor Strange", la phase 3 du "Marvel Cinematic Universe" sera bouclée en juillet 2019 avec la suite de "Avengers : Infinity War". La fameuse phase 4 débutera avec "Spider-Man : Homecoming 2" et "Les Gardiens de la Galaxie 3", premiers des 20 films promis par Kevin Feige, dont neuf programmés entre 2020 et 2022.