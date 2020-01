Marion Cotillard jouera Cléopâtre dans le prochain "Astérix"

L'actrice française retrouvera une nouvelle fois le réalisateur, et compagnon à la ville, Guillaume Canet pour la cinquième production des aventures d'Astérix et Obélix dans "l'Empire du milieu", a révélé le magazine GQ ce lundi 20 janvier 2020. Gilles Lellouche et Jonathan Cohen ont également été cités dans la distribution.

Guillaume Canet et Marion Cotillard se retrouvent sur grand écran. D'après les informations rapportées par le magazine GQ ce lundi 20 janvier, l'actrice Marion Cotillard rejoindra le réalisateur Guillaume Canet dans le prochain film d'Astérix et Obélix baptisé "L'empire du milieu". L'actrice oscarisée y incarnera la reine Cléopâtre face à Guillaume Canet en Astérix. Gilles Lellouche prêtera ses traits à Obélix. Toujours d'après GQ, l'acteur français Jonathan Cohen aurait également rejoint les rangs de Canet. Pour le moment, le rôle qu'il a décroché n'a pas été dévoilé.

Le tournage du film devrait être lancé au printemps 2020 avec un budget avoisinant les 65 millions d'euros, rapporte GQ.

C'est l'acteur Guillaume Canet lui-même qui avait annoncé la production de la cinquième adaptation de l'oeuvre d'Uderzo et Goscinny au cinéma. L'histoire sera basée sur un scénario inédit des aventures d'Astérix et Obélix en Asie, signé par Philippe Mechelen et Julien Hervé. Une première affiche ainsi que le titre "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" avaient été dévoilés fin octobre.

Guillaume Canet succède donc à Edouard Baer dans la peau du célèbre gaulois intrépide et reprend les rênes de la réalisation à Laurent Tirard, le réalisateur du dernier Astérix, "Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté". Gérard Depardieu y incarnait encore le géant Obélix. Sorti en 2012, le film avait rapporté plus de 55 millions de dollars de recettes dans le monde et attiré plus de 3,8 millions de spectateurs en France.