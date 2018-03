Margot Robbie va produire une série sur Shakespeare en version féminine

L'actrice nommée aux Oscars produira une série basée sur l'oeuvre de Shakespeare selon un point de vue 100% féminin.

Shakespeare se conjugue au féminin pour Margot Robbie. L'actrice en vue à Hollywood se lance dans un nouveau projet en devenant la productrice d'une nouvelle série basée sur l'oeuvre de Shakespeare avec un point de vue entièrement féminin, selon plusieurs médias anglosaxons. La série, en développement en Australie, comptera dix épisodes et devrait commencer son tournage dans le courant de l'année 2018.

Résolument moderne, la série proposera une vision contemporaine et féminine des oeuvres de William Shakespeare. L'actrice nommée aux Oscar s'est entourée d'une équipe menée par des femmes afin de porter le projet à bien. La scénariste de la série "Nowhere Boys" Giula Sandler écrira notamment l'un des dix épisodes de la série.

La société de productions de Margot Robbie et de son mari Tim Ackerley, LuckyChap Entertainment, a notamment produit le film "Moi, Tonya", pour lequel l'actrice australienne a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice en 2018.

Margot Robbie devrait repasser devant la caméra pour incarner Sharon Tate dans le prochain film de Quentin Tarantino "Once Upon A Time in Hollywood", qui évoquera en toile de fond les crimes de Charles Manson au cours de l'été 1969. La sortie du long-métrage est prévue le 9 août 2019.