Margot Robbie se dévoile en Sharon Tate dans un nouveau poster de "Once Upon a Time in Hollywood" de Tarantino

Après la première affiche du prochain Tarantino, le très attendu "Once Upon a Time in Hollywood" dévoile un peu plus ses secrets grâce à un poster avec Margot Robbie dans la peau de Sharon Tate. L'actrice australienne a diffusé ce cliché avec ses abonnés sur Instagram. Le film sortira le 14 août prochain dans les salles.

