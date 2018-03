Margot Robbie retrouvera Leonardo DiCaprio chez Tarantino

L'actrice australienne serait en discussion pour apparaître dans "Once Upon A Time in Hollywood", prochain long métrage de Quentin Tarantino, consacré au tueur en série Charles Manson, selon Deadline.

Margot Robbie devrait incarner Sharon Tate, jeune comédienne assassinée par les membres de la secte de Charles Manson en 1969, alors qu'elle attendait un enfant de son époux Roman Polanski.

Leonardo DiCaprio, que l'actrice a déjà côtoyé dans "Le Loup de Wall Street", ainsi que Brad Pitt ont déjà été annoncés au casting du neuvième long métrage de Quentin Tarantino.

En salles en août 2019, "Once Upon A Time in Hollywood" s'étendra sur la vie et les crimes de Charles Manson, rendu coupable d'avoir commandité plusieurs meurtres de 1969 à la moitié des années 1970.

Nommée aux Oscars pour son rôle dans "Moi, Tonya", Margot Robbie sera à l'affiche de "Pierre Lapin" en avril prochain, avant de jouer Lady Marianne dans un film inspiré des aventures de Robin des Bois. Elle reprendra également son rôle iconique d'Harley Quinn dans "Suicide Squad 2".