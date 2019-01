Margot Robbie dévoile une première image de Harley Quinn dans le film "Birds of Prey"

L'actrice australienne tourne actuellement "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", le spin-off de "Suicide Squad", basé sur l'alliée du Joker. Margot Robbie reprend donc son rôle de Harley Quinn dans ce film réalisé par Cathy Yan dont la sortie est prévue pour le 7 février 2020 aux Etats-Unis.

Le long-métrage réunit déjà de nombreuses stars telles que Ewan McGregor qui incarnera Black Mask, le baron de la mafia de Gotham City ou encore Mary Elizabeth Winstead dans la peau de Huntress. Jurnee Smollett-Bell jouera Black Canary et Rosie Perez, le personnage de Renee Montoya.

Sorti en 2016, "Suicide Squad" a récolté plus de 744 millions de dollars de recettes dans le monde. Un deuxième opus, avec Margot Robbie, devrait voir le jour en 2021.