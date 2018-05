"Manu, l'homme qui ne voulait pas lâcher sa caméra"

Le réalisateur originaire de la région liégeoise passe devant la caméra et devient le sujet de ce documentaire tourné par sa fille, Emmanuelle.

Manu Bonmariage a réalisé 47 films pour l’émission Strip-Tease dont les très connus Gustavine et Khalifa et Le Baron. L’homme qui a fait ses études à l’IHECS a été caméraman à la RTBF et cadreur au cinéma avant de devenir réalisateur et enseignant à Louvain-La-Neuve. Lui qui est souvent qualifié de cinéaste du réel est un adepte du cinéma vérité, à l’image de ses reportages pour l’émission Strip-Tease.

Sa fille Emmanuelle, qu’il a nommé sobrement comme lui, a pris la caméra léguée par son père pour braquer l’objectif sur lui. Il devient désormais le sujet d’un reportage alors qu’il a toujours été le médium. Manu Bonmariage a 75 ans, des doutes et une personnalité singulière. Sous le regard bienveillant de sa fille, il se dévoile.

Avant sa sortie le 6 juin prochain, Flagey passera le film en avant-première le 27 mai prochain, en présence d’Emmanuelle et Manu Bonmariage.