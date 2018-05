Mandy Moore et Woody Harrelson en pleine Seconde Guerre mondiale

Les deux acteurs américains Mandy Moore et Woody Harrelson pourraient partager l'affiche du prochain film de Roland Emmerich, "Midway", qui se déroulera dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tournage devrait débuter en août 2018 au Canada et à Hawaï.

Après "Independence Day: Resurgence", le réalisateur allemand Roland Emmerich repassera derrière la caméra pour mettre en scène la célèbre bataille de Midway, qui a marqué un tournant dans la guerre du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire suivra les soldats et aviateurs américains qui ont réussi à renverser le cours de la guerre en juin 1942.

Dans les rôles principaux, les spectateurs retrouveront Mandy Moore et Woody Harrelson. Leur rôle n'ont toutefois pas encore été spécifiés.

"Midway" avait été annoncé en mai 2017, en marge du 70e Festival de Cannes. Un an plus tard, le film du réalisateur allemand Roland Emmerich fera à nouveau parler de lui sur la Croisette puisqu'il sera présenté dans quelques jours au Marché du Film. "Je suis très confiant sur le fait que +Midway+ fera une grosse impression sur le marché cannois", a confié Stuart Ford, PDG de AGC Studios, qui produira le long-métrage, à Deadline.

Le tournage débutera le 16 août prochain, à Hawaïi et au Canada notamment.

Woody Harrelson s'est récemment distingué dans "Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance", qui lui a valu une nomination à la dernière cérémonie des Oscars. Mandy Moore est quant à elle l'un des personnages principaux dans la série à succès "This Is Us" sur NBC et sera bientôt à l'affiche du thriller "The Darkest Minds" de Jennifer Yuh Nelson. La bande-annonce :