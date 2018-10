"Making a murderer" saison 2 : l'enquête continue

Les deux réalisatrices Laura Ricciardi et Moira Demos s’étaient emparées de l’affaire Avery en racontant d’abord l’erreur judiciaire dont il avait été victime. Steven a 23 ans quand il est accusé du viol d’une joggeuse sur les bords du lac Michigan. La femme influencée par un portrait-robot du shérif et des enquêteurs, le désigne responsable. Ce n’est que 18 années plus tard que Steven Avery est innocenté, grâce à des tests ADN le disculpant. Il sort de prison en 2003 et demande réparation aux services du shérif. Steven demande une grosse somme d’argent. C’est à ce moment que la voiture d’une photographe est retrouvée dans la casse familiale. Rapidement, Steven est accusée du viol et du meurtre de la jeune femme. Les fouilles permettent de retrouver plusieurs indices et des ossements. Le neveu de Steven, Brendan, est interrogé par la police. Dans une grande confusion, il avoue sa complicité et la culpabilité de son oncle. Steven Avery clame son innocence mais est condamné à perpétuité.

Steven Avery lors de sa première arrestation en 1985. - © Netflix

La seconde saison commence par le désespoir de Steven et sa famille. L’homme, âgé désormais d’une cinquantaine d’années, continue de crier au complot contre lui. Bien que ses avocats aient souligné l’étrangeté de certaines pièces à conviction et les aveux arrachés par les enquêteurs à Brendan, la décision a tout de même été la condamnation. Désormais seul, Steven Avery cherche désespérément un nouvel avocat qui viendrait détruire la ligne de l’accusation. Sur les conseils d’une amie, il demande à l’avocate spécialiste du sauvetage des innocents (elle détient le record d’annulation de peines), Kathleen Zellner. Si elle met plusieurs années à répondre à sa requête, elle finit par prendre l’affaire à bras-le-corps et compte bien faire libérer son client. Point par point, épisode par épisode, elle enquête, expérimente, fouille. Pour Zellner, rien n’est laissé au hasard, elle se met à la place de la victime, se penche sur les lieux du crime et cherche le mobile du crime. Elle fait parler les gouttes de sang trouvées dans la voiture et reconstitue les faits avec un expert. Elle fait même passer à Steven un test de l’encéphale ultra-perfectionné pour prouver qu’il n’est pas le meurtrier. En parallèle, les avocats de Brendan tentent également de faire annuler sa condamnation, se basant sur l’extorsion d’aveux.

Comme la première saison que les réalisatrices avaient mis 10 ans à filmer et raconter, la seconde est un petit bijou de construction. Rebondissements, espoirs, peines, “Making a murderer” est une histoire (subjective) d’injustice et de malchance, et prouve une chose sur la machine judiciaire américaine : qu’importe que l’on soit innocent ou coupable, le verdict n’est jamais connu d’avance.

Les deux saisons de “Making a murderer” de Laura Ricciardi et Moira Demos sont à visionner sur Netflix.