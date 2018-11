"Make it soul" : combat de titans

Le court métrage dynamique et léché raconte l’histoire d’un affrontement musical entre le roi de la soul et son descendant.

Dans les années 60, les Etats-Unis vibrent au rythme de la soul music, une musique populaire afro-américaine née à la fin des années 50 et s’inspirant du gospel et du rythm and blues. Les scènes les plus importantes du pays se situent à Chicago, la Nouvelle-Orléans et à Détroit. Les rivalités sont légion en matière musicale et tous les chanteurs et musiciens veulent se faire une place dans la programmation des lieux prestigieux. A l’hiver 1965, le Regal Theater de Chicago fait salle comble avec les deux géants de la soul music : Solomon Burke et James Brown. Le premier est considéré comme le roi du genre et porte cape et couronne en conséquence. Au moment de monter sur scène, alors que Solomon s’attendait à conserver son titre, il assiste à l’avènement du frétillant James Brown, génie musical incontesté dont le nom restera gravé. Alors que Solomon essuie une vraie humiliation, il se rend compte du pouvoir divertissant de la musique dans le quotidien des gens, à une époque de luttes sociales.

Ce court métrage de Jean-Charles Mbotti Malolo témoigne d’un évènement marquant dans l’histoire de la musique et qui se révèle particulièrement symbolique. Il s’agit ici de léguer son titre et de laisser la place, de laisser de la place à d’autres personnes qui souhaitent s’exprimer. Solomon, en descendant de son trône, donne une visibilité à un autre homme noir plein de talent. Au lieu de faire preuve d’égoïsme, il choisit d’agir pour le bien de sa communauté. Avec un dessin feutré aux couleurs rayonnantes, l’esthétique de “Make it soul” témoigne également de l’esprit d’une époque flamboyante pour la musique et rend hommage à un combat fraternel.

Regarder “Make it soul” (2018) de Jean-Charles Mbotti Malolo sur le site web d’Arte ou ci-dessous :