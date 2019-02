Maisie Williams dans le thriller "The Owners"

L'actrice anglaise connue pour son rôle d'Arya Stark dans la série "Game of Thrones" sera à l'affiche de "The Owners", un thriller adapté du comic book du même nom. Premier long métrage du Français Julius Berg, le film se tournera au printemps, près de Londres.

Alors qu'elle sera de retour dans l'ultime saison de "Game of Thrones" en avril prochain, Maisie Williams a déjà de nouveaux projets en route. Dans "The Owners", elle incarnera une jeune femme vivant dans la campagne anglaise dans les années 1990 qui se retrouvera en plein cauchemar à la suite d'un cambriolage, organisé par son petit-ami, qui a mal tourné.

Dans le premier long métrage de Julius Berg

Habitué à tourner pour la télévision française ("Les Rivières pourpres", "La Forêt"), Julius Berg réalisera son premier film pour le cinéma. Outre la réalisation, le Français co-signera également le scénario avec Matthieu Gompel, d'après le comic book du même nom écrit par Yves H. et l'artiste Hermann. Le tournage devrait commencer au printemps dans le comté du Kent, près de Londres, dans une maison victorienne isolée.

"Je suis très fier que Maisie Williams rejoigne le casting de The Owners", a déclaré Julius Berg en dévoilant le projet actuellement présenté au marché du film de Berlin. "Son expérience déjà impressionnante va apporter beaucoup de force et de vitalité à son personnage et à l'histoire qui promet d'être un thriller particulièrement intense. Au-delà de son véritable talent, c'est une actrice qui possède une profonde humanité et avec qui j'ai grandement hâte de travailler", a-t-il conclu.

Devenue une véritable star internationale depuis le succès de la série épique "Game of Thrones" sur HBO, Maisie Williams est devenue indissociable de son personnage d'Arya Stark. En parallèle, la jeune actrice britannique commence à se faire sa place au grand écran. Elle sera prochainement à l'affiche du film de science-fiction, "Les Nouveaux Mutants" de Josh Boone, attendu le 31 juillet 2019.