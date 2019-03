Mahershala Ali dans un film de science-fiction intitulé "Sovereign"

Après son sacre sur la scène des Oscars 2019, l'acteur américain continue sa carrière au cinéma et a choisi un film de science-fiction pour revenir sur le grand écran. Intitulé "Sovereign", le long-métrage n'a pas encore dévoilé son intrigue. Aucune date n'est évoquée pour le début du tournage, qui sera chapeauté par Marc Munden.

Il vient à peine de remporter son deuxième Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et déjà Mahershala Ali a trouvé son prochain projet. L'acteur vient d'être annoncé au casting d'un film de science-fiction baptisé "Sovereign", a-t-on appris par la presse américaine. Derrière ce projet encore en développement, les producteurs de "Stranger Things", Dan Levine et Dan Cohen, co-produiront le long-métrage. Pour le moment, l'intrigue n'a pas été dévoilée.

A la réalisation, le vainqueur de trois BAFTA Marc Munden prendra les commandes d'après un scénario des auteurs de "Sans un bruit", Scott Beck et Bryan Woods. Une première ébauche avait été signée par Greg Weidman, Geoff Tock et Jack Thorne.

"Nous aimons ce projet depuis longtemps et nous avons attendu patiemment pour trouver le bon acteur principal, a déclaré Nick Meyer, président des films chez eOne's, dans un communiqué. Le casting se constitue plutôt bien et est aidé par une équipe créative [...] capable de raconter une histoire qui peut trouver un écho dans le monde entier", a-t-il conclut.

Mahershala Ali continue d'attirer les réalisateurs notamment après sa victoire lors des 91e Oscars du cinéma où il a remporté pour la deuxième fois de sa carrière l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Green Book : Sur les routes du sud" de Peter Farrelly.