Magique : Harry Potter rejoint Netflix

Le catalogue s’étoffe à l’approche de Noël et s’offre même les huit films de la saga Harry Potter, de quoi passer des vacances au coin du feu.

La plateforme de streaming Netflix avait annoncé fin octobre cet ajout réjouissant : les aventures du plus célèbre des jeunes sorciers allait rejoindre le catalogue des films en novembre. C’est désormais chose faite puisque les huit films sont désormais disponibles en ligne (le septième étant découpé en deux parties).

Harry Potter est un jeune sorcier né sous la plume de l’écrivaine britannique J.K. Rowling dont le premier roman a été publié en 1997. La série littéraire composée de sept ouvrages s’est poursuivie jusqu’en 2007. En 2016, l’auteure offre à ses fans une pièce de théâtre qui est considérée comme une suite au septième livre (The Cursed Child). Côté cinéma, c’est en 2001 que le premier film Harry Potter à l’école des secrets sort en salles et le dernier Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 achève les péripéties sorcières en 2011.

Harry Potter est un jeune garçon orphelin qui fait son entrée à Poudlard, célèbre école de magie. Là-bas, il rencontre ceux qui vont devenir ses plus proches amis : Ron Weasley et Hermione Granger. Très vite, Harry attire l’attention par son talent et sa pugnacité. Il deviendra le protégé du directeur de l’école Albus Dumbledore et suscitera quelques jalousies. Au fil des mois, un être maléfique du nom de Lord Voldemort, s’intéresse au garçon et tente de s’en prendre à lui pour achever le travail qu’il avait entrepris avec l’assassinat de ses parents.

L’histoire apparaît comme un récit d’apprentissage et son succès tient dans l’univers créé par J.K. Rowling. Les lecteurs d’Harry Potter et les spectateurs des films ont véritablement grandi et se sont attachés à ce héros si particulier, incarné à l’écran par le génial Daniel Radcliffe, accompagné par Emma Watson dans le rôle d’Hermione. La série littéraire et les films ont eu un impact culturel incroyable partout dans le monde et continuent à être lus et visionnés. Désormais c’est sur Netflix que vous pourrez voir et revoir les huit longs métrages Harry Potter.