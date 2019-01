M. Night Shyamalan, Clint Eastwood, Xavier Dolan... Ces réalisateurs de retour en 2019

En 2019, de grands réalisateurs reviendront au cinéma. De M. Night Shyamalan à Clint Eastwood en passant par Xavier Dolan, Guillaume Canet ou encore Martin Scorsese, voici les cinq nouvelles oeuvres réalisées par des pointures du septième art. Au programme, "Glass", "La Mule", "Ma vie avec John F. Donovan", "Nous finirons ensemble" et "The Irishman" à découvrir dans l'année.

"The Irishman" de Martin Scorsese

Martin Scorsese au Festival International du Film de Marrakech - © FADEL SENNA - AFP

Deux ans après avoir réalisé le drame "Silence" avec Adam Driver, Martin Scorsese revient avec Robert De Niro et Al Pacino dans "The Irishman". L'intrigue suivra l'histoire vraie de Frank Sheeran, surnommé "The Irishman", un syndicaliste soupçonné d'avoir des liens avec la mafia et d'être derrière la disparition de Jimmy Hoffa. Le long-métrage destiné pour la plateforme Netflix sortira d'abord dans quelques salles obscures, à une date encore inconnue.

Avec Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keittel, Joe Pesci