Luc Besson dévoile les premières images musclées de son prochain film "Anna"

ANNA - Teaser officiel VOST HD - 12/04/2019 Un film de Luc Besson, avec Sasha Luss, Cillian Murphy, Luke Evans et Helen Mirren Sortie le 10 juillet 2019 / https://www.pathefilms.com/film/anna Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.