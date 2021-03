Love story, 50 ans d’amour

Classique parmi les Classiques, le film "Love story" est sorti en salles il y a 50 ans. Mais un demi-siècle plus tard, est-ce qu’il fonctionne encore ? N’est-il pas trop désuet voire nunuche ? Nous l’avons revu pour vous…

"Que dire d’une femme qui meurt à l’âge de 25 ans ? Qu’elle était belle et très intelligente. Qu’elle aimait Mozart, Bach, les Beatles… et moi."

Non, je ne viens pas de vous divulgâcher la fin du film romantique le plus célèbre de l’Histoire du Cinéma. Car voilà bel et bien comment débute "Love story" d’Arthur Hiller, avec cette triste nouvelle. Ses paroles sont prononcées par Oliver. Il est assis dans Central Park. Le poumon vert de New York étant recouvert de neige, aussi froid et triste et gris que le cœur de notre héros. Oui, dès le départ, on sait que cette fameuse love story va mal se terminer. Alors comment expliquer son succès ? Comment cette histoire d’amour va en inspirer tant d’autres ?

Tout d’abord, il y a l’histoire, le scénario, à la fois simple, classique et intemporel. Oliver est riche. Fils de bonne famille, il entame des études de droit à la prestigieuse université de Harvard. Jenny est d’origine plus modeste. Fille d’immigrés italiens, elle étudie la musique au Radcliffe College (une université artistique). Ces deux-là se croisent pour la première fois à la bibliothèque municipale et se disputent. Disons plutôt que Jenny taquine Oliver car elle n’est pas insensible à son charme. Plus tard, elle avouera que c’est le corps d’athlète d’Oliver qui l’a séduite ! Ils tombent amoureux, se marient et décident d’avoir des enfants. Mais cette grossesse tarde à venir. Après quelques analyses, le couple apprend que Jenny est atteinte d’une leucémie et qu’il lui reste peu de temps à vivre…