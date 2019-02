"LOVE" et l'amour des sensations

Elle nous avait déjà émerveillés avec son dernier film “Solar Walk”, la réalisatrice Réka Bucsi, maestro de l’animation revient sur Vimeo avec son univers féérique peuplé de créatures fantastiques. Elles sont équines ou félines, elles sont des éléments ou des planètes. L’animatrice hongroise prend le parti de ne pas avoir de trame précise ou de récit traditionnel, elle fait simplement évoluer ses créatures dans une atmosphère propice à la diffusion de l’amour en 3 chapitres. Un couple d’animaux traverse les univers et prennent la forme de créatures célestes ou terrestre, prouvant que l’amour est diffus, partout et non palpable.

Le court métrage en trois temps est un hymne au palpitant et au ressenti à travers le destin de créatures étonnantes et fascinantes. Un film de circonstance pour la St Valentin.

Née en 1988, Réka Bucsi est une réalisatrice de films d’animation indépendante au talent certain. Après avoir étudié à l’Université d’Art et de Design de Budapest, elle est sélectionné aux Oscars 2014 avec son film de fin d’études “Symphony no. 42”. Plusieurs de ses réalisations sont projetées par la suite à la Berlinale, au Sundance Festival, à SxSW et Annecy. “LOVE” a été nominé dans la catégorie meilleur court métrage aux European Film Awards en 2017. “Solar Walks” a été diffusé à la Berlinale l’année d’après.

Le site web de Réka Bucsi.

Regardez “LOVE” (2016) de Réka Bucsi en Staff pick premiere sur Vimeo :