"Love Actually" à voir en ciné concert en automne prochain en Belgique

En manque de cinéma et de concert ? Cette bonne nouvelle devrait ensoleiller votre journée : le mythique film de Noël "Love Actually" sera à redécouvrir en dîner-concert à Anvers et Gand cet automne.

Vous connaissez l’histoire du film "Love Actually" par cœur ? Vous le regardez chaque année durant les fêtes de fin d’année ? Nous vous proposons de découvrir une nouvelle version de ce film en le regardant en compagnie de 50 musiciens de l’Orchestre de Noordpole lors de deux dates exceptionnelles à Anvers et à Gand.

En direct, les musiciens situés en bas de l’écran géant, rejouent la bande originale du film sous vos yeux : "L’orchestre joue la musique de Craig Armstrong ; l’un des compositeurs de films les plus reconnus du Royaume-Uni. Que ce soit la romance réconfortante du magnifique "Portuguese Love Theme", ou le swing "Jump" où vous regardez Hugh Grant passer en tant que Premier ministre britannique, balançant ses hanches" peut-on lire sur l’annonce de l’événement. Le clou du spectacle étant sans aucun doute le moment où l’orchestre joue "All you need is love"…!

Une soirée romantique qui allie à la fois le plaisir du cinéma et de la musique live. Le dîner-concert dédié à "Love Actually" avait déjà fait un passage par la Belgique en 2019, les billets s’étaient vendus comme des petits pains.

A découvrir les 25 novembre à Anvers et 26 novembre à Gand. Le film sera diffusé en VO, en anglais et sous-titré en néerlandais. D’autres films sont également mis à l’honneur par "Cinema in concert": "Gladiateur" de Ridley Scott à voir le 27 juin 2021 à Anvers et "Harry Potter et la pierre philosophale" en mars 2022.