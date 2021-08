Loup y es-tu ? Oui, à Londres et ce depuis 40 ans !

"Le loup-garou de Londres" de John Landis est sorti il y a 40 ans. Film culte pour les uns, film référence pour les autres, il a non seulement révolutionné le genre horrifique mais aussi les effets spéciaux tout en relançant notre fascination pour les lycanthropes.

Tu as déjà eu une conversation avec un cadavre ? C’est mortel !

De l’horreur et de l’humour en une seule réplique tirée du cultissime film "Le loup-garou de Londres" de John Landis ("The Blues Brothers"). Une réplique qui résume parfaitement l’esprit de ce chef-d’œuvre qui mélange habillement, équitablement, subtilement, scènes d’horreurs et moments drôles. Tout commence dans les landes anglaises où David et Jack, deux touristes américains, sont attaqués par une bête sauvage. Alors que Jack meurt sur le coup, David, lui, est transféré à Londres pour soigner ses vilaines blessures. Bonne nouvelle : il guérit vite, trop vite pour que ce soit normal. Mauvaise nouvelle : il a des hallucinations et n’arrête pas de voir son ami Jack en mort-vivant lui annonçant qu’ils ont été agressés par un loup-garou. Pire encore, celui-ci lui prédit qu’à la prochaine pleine lune David se transformera en lycanthrope !

Nous sommes le 21 août 1981, il y a quasi 40 ans jour pour jour, quand le public américain découvre ce film d’horreur pas comme les autres. Le succès critique est aussi au rendez-vous. Pour les spécialistes, John Landis a parfaitement rendu hommage aux films de monstres tels qu’Hollywood aimait en proposer dans les années 30, 40 et 50. Les Studios Universal s’étaient en effet spécialisés dans la production de films d’horreur avec des héros comme Frankenstein, l’Homme invisible, la Momie et le Loup-Garou (incarné par Lon Chaney Junior). On avait alors baptisé cette galerie horrifique l’Universal Monsters. En grand fan, Landis ne pouvait qu’à son tour nous proposer sa propre vision du loup-garou. Une vision, je vous l’écrivais, prenante aux tripes et rigolote à la fois. Mais ce n’est pas tout…

Les effets spéciaux de ce "Loup-garou de Londres" étaient révolutionnaires pour l’époque. Ce n’est pas pour rien que son responsable, le maquilleur ultra-talentueux Rick Baker (qui avait travaillé auparavant sur "L’exorciste" en 1973 et "Star Wars" en 1977) a obtenu le premier Oscar des Meilleurs maquillages (soit le tout premier de cette catégorie décerné par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences) pour ce film. La scène où David se transforme pour la première fois en loup-garou a demandé une semaine de tournage complète et, avant cela, des mois de préparation. Les nombreuses têtes du monstre ont été réalisées avec de véritables poils de bête. Il a encore fallu modeler toutes les autres parties du corps de David qui se changent comme de plus longues jambes, des mains griffues, un dos musclé. Toutes ces prothèses, qui marquent les différentes étapes de sa transformation, ont été filmées image après image avec toujours au centre du viseur de la caméra l’acteur David Naughton jouant la peur, criant toute sa douleur et son effroi. Une scène dantesque et mémorable…

Au-delà du film, "Le loup-garou de Londres" a relancé le genre. Plusieurs autres titres (que je vous conseille si vous aimez frissonner de plaisir) sont sortis dans la foulée comme "Hurlements" de Joe Dante ("Gremlins" c'est lui), "Wolfen" de Michael Wadleigh, le troublant "La compagnie des loups" de Neil Jordan ("Entretien avec un vampire"), la comédie pour ado "Teen wolf" avec Michael J. Fox, le très bon "Peur bleue" inspiré du roman éponyme de Stephen King et bien plus tard toute la saga "Underworld" avec Kate Beckinsale. Quant au combo horreur-humour, on le retrouvera par la suite dans des longs-métrages comme "Evil dead" de Sam Raimi, autre film culte ! Juste comme ça encore, c'est en visionnant "Le loup-garou de Londres" que Michael Jackson a exigé d'avoir John Landis à la réalisation de son clip "Thriller" et Rick Baker aux effets spéciaux.

Si "Thriller" est une suite pop qui n'en est pas vraiment une, "Le loup-garou de Londres" a encore connu une autre suite qui n'en est pas vraiment une non plus avec en 1997 "Le loup-garou de Paris". En attendant, pour célébrer ce 40e anniversaire et/ou pour avoir survécu à la pleine lune bleue de ce 22 août, revivez ce grand moment de cinéma de genre (la version 4K du producteur de DVD L'Atelier des images est à tomber raide, sans oublier ses nombreux bonus) surtout si vous êtes accrocs aux histoires de monstres à crocs !