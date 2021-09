Los Angeles ouvre son musée des Oscars, "le Parthénon" du cinéma pour Tom Hanks

Los Angeles a enfin un musée consacré au cinéma, et il était plus que temps, a lancé Tom Hanks mardi en accueillant la presse pour la découverte du musée des Oscars, avant son ouverture la semaine prochaine.

Une vue extérieure du Museum Of Motion Pictures. © AFP or licensors

Le musée sera le plus grand musée consacré au cinéma en Amérique du Nord. Il est né grâce à quelque 390 millions de dollars donnés par des institutions comme Disney, Warner ou Netflix, et a été conçu par le célèbre architecte Renzo Piano .

Des costumes sont exposés à l'intérieur du Academy Museum Of Motion Pictures lors de l'événement presse d'ouverture, à Los Angeles, Californie, le 21 septembre 2021. © AFP or licensors

Le musée présente au visiteur un large tour d’horizon du cinéma mondial, depuis la fin du 19e jusqu’à nos jours.

Parmi les trésors emblématiques qui y sont exposés, figurent les costumes de Dracula, un orque du "Seigneur des Anneaux", l’amphibien de "La Forme de l’Eau" et les légendaires droïdes de Star Wars, C-3PO et R2-D2 ou des pièces plus anciennes, comme la luge "Rosebud" de "Citizen Kane", considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma.

L’espace réservé aux expositions temporaires ouvrira avec des œuvres du roi de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki, dont un "tunnel d’arbres" inspiré par son classique "Mon voisin Totoro" et menant le visiteur vers des châteaux volants et autres esquisses préparatoires.