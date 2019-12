"Lola vers la mer", de Laurent Micheli: "Une volonté politique d'offrir une place à une actrice trans"

"Lola vers la mer" raconte Lola, ses envies d'ado et son besoin de devenir une fille. Lola vient de perdre sa mère, et va être confrontée à ce père qui ne comprend pas cette envie de réassignation sexuelle. Le film s’ouvre sur la rencontre de ces deux souffrances, qui s’affrontent, d’abord violemment, avant de partir vers une sorte de voyage initiatique, vers la mer...

Mya Bollaers bouleverse tant par sa souffrance, que par son énergie et sa détermination. Benoit Magimel, la force tranquille et animale, à la fois violent et fragile, est touchant.

Christine Pinchart a rencontré Laurent Micheli