Linda Cardellini et Matt Dillon rejoignent Tom Hardy dans le film sur Al Capone

Le biopic d'Al Capone est bien sur les rails. Les acteurs Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle McLachlan et Kathrine Narducci ont rejoint le casting du film "Fonzo", écrit et réalisé par Josh Trank. Les quatre acteurs donneront la réplique à Tom Hardy, déjà annoncé en 2016 dans la peau du gangster le plus connu de l'histoire.

Le tournage du film doit commencer le 2 avril à la Nouvelle-Orléans, selon les médias américains. L'actrice américaine Linda Cardellini ("Avengers : Infinity War") incarnera la femme d'Al Capone, Mae. Matt Dillon ("Wayward Pines") campera le rôle de son plus fidèle ami, Johnny. Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") jouera le rôle du docteur Karlock et Kathrine Narducci ("Les Soprano") prêtera ses traits à Rosie, l'une des soeurs d'Al Capone.

Al Capone était un gangster sans pitié qui a régné à Chicago avec une main de fer durant la Prohibition, au début du siècle dernier. En 1931, il est arrêté pour fraude fiscale et emprisonné. Après avoir passé huit ans en prison, il meurt à l'âge de 48 ans en 1947.

Linda Cardellini sera à l'affiche du prochain Marvel, "Avengers : Infinity War" (25 avril) et Matt Dillon sera dans le prochain film de Lars von Trier "The House That Jack Built", prévu pour la fin de l'année.