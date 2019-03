Lili Reinhart et Cardi B rejoignent Jennifer Lopez dans le drame "Hustlers"

L'actrice de "Riverdale" et la rappeuse derrière le tube "I Like It" se donneront la réplique dans le film "Hustlers" avec Jennifer Lopez dans la peau d'une stripteaseuse. Pour le moment, leurs rôles n'ont pas été dévoilés mais le film suivra un groupe de stripteaseuses parties à l'assaut de leur riche clientèle. Le tournage sera lancé à la fin de la semaine à New York.

C'est une sacré équipe que s'est composée STX Entertainment pour son prochain film "Hustlers". Alors que la superstar Jennifer Lopez, ainsi que l'étoile montante Constance Wu ("Crazy Rich Asians"), composaient déjà une partie du casting, c'est au tour de l'actrice de "Riverdale", Lili Reinhart, et de la rappeuse Cardi B de rejoindre l'aventure. D'après les médias américains, l'interprète de "I Like It" fera ses débuts au cinéma aux côtés de Keke Palmer ("Scream Queens"), Julia Stiles ("Happiness Therapy") et Mercedes Ruehl ("Fisher King : Le roi pêcheur"), également en négociations pour rejoindre le projet.

Le tournage du long-métrage est programmé pour le 22 mars à New York sous la direction de Lorene Scafaria ("The Meddler"). En plus de tenir le rôle principal, Jennifer Lopez sera également l'une des productrices du projet aux côtés de STX.

Le film suivra l'histoire d'une ancienne stripteaseuse, joué par Jennifer Lopez qui met en place une escroquerie visant à voler des milliers de dollars à la clientèle aisée de Wall Street. Une histoire inspirée de faits réels relatés dans un article publié en 2016 dans le New York Magazine par Jessica Pressler, intitulé "The Hustlers at Scores".

Cardi B retrouvera la chanteuse Jennifer Lopez avec qui elle avait collaboré sur la chanson "Dinero" en 2018. Avant d'être l'une des rappeuses phare du moment, Cardi B avait commencé en tant que stripteaseuse, sans s'en cacher. "Je suis ravie d'avoir la chance de travailler avec un groupe de femmes dynamique, a déclaré la réalisatrice Lorene Scafaria, Nous sommes reconnaissants d'avoir réuni un tel casting électrisant et avons hâte de commencer à tourner à la fin de la semaine", a-t-elle conclut.