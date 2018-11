Letitia Wright ("Black Panther") dans le remake de "Le Brio" d'Yvan Attal

"Le Brio", qui mettait en scène Camélia Jordana et Daniel Auteuil, va avoir sa version américaine. Le producteur français Dimitri Rassam ("Le petit prince") collaborera avec Mike Jackson et la société de John Legend Get Lifted Film Company pour financer le remake du long-métrage d'Yvan Attal sorti en 2017.

Letitia Wright, qui joue Shuri dans "Black Panther", aura le rôle principal de ce film qu'elle produira. L'histoire se concentre autour de Neïla Salah, une jeune femme qui vient d'un quartier défavorisé et qui s'inscrit à l'université d'Assas pour y étudier le droit. Elle y fait la rencontre d'un enseignant brillant mais provocant qui la prépare au prestigieux concours d'éloquence.

"Ce remake sera plus politisé que la version originale et reflétera le climat actuel de tensions aux Etats-Unis, a indiqué Dimitri Rassam dans des propos rapportés par le Hollywood Reporter. Il montrera que la connaissance peut créer des ponts entre des personnes de générations et de culture différentes et aider à surmonter ses préjudices et ses colères".

"Le Brio" avait été un succès public et critique. La fiction avait séduit près d'un million de spectateurs dans les salles de cinéma et avait reçu le César du meilleur espoir féminin pour Camélia Jordana.