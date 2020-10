Les violences policières en question avec "Un pays qui se tient sage"

Depuis quelques mois et dans le monde entier, le mécontentement et la colère augmente face à la violence. Le film de David Dufresne invite ici le spectateur à s'interroger sur ces rapports entre l'État et les citoyens, ainsi qu'à questionner et confronter son points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’État.

Le Kinograph accueille déjà la 4e séance-débat autour de ce film, chaque fois avec différents intervenants et collectifs concernés, comme Police Watch, Quarantine Watch, Campagne Stop Répression ou encore Amnesty International. La prochaine séance sera suivie d'un dialogue entre le Cercle de Droit de l’ULB et Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue des Droits Humains.

Informations pratiques

"Un pays qui se tient sage" de David Dufresne

Tickets et réservations sur Cinéma Kinograph - See U

227 avenue de la couronne

1050 Ixelles

Jeudi 22 octobre 2020 à 19h30