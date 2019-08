Les sorcières démontrent toute leur puissance à la Cinematek

Du 1er septembre au 29 novembre, la Cinematek organise un panorama de la représentation des sorcières à l’écran.



Balais, nez crochus et poisons en tout genre : dans l'imaginaire populaire, la sorcière n'a guère bonne réputation, la société en ayant fait la figure par excellence de la "mauvaise femme". Mais ces dernières années, elle s'est vue réappropriée par de nombreux mouvements féministes, qui revendiquent fièrement leurs liens avec ces femmes accusées de complots diaboliques. C'est notamment le cas de l'essai de Mona Chollet, "Sorcières, la puissance invaincue des femmes", qui explore les stigmas associés aux sorcières, et plus largement aux femmes.



La venue de l'écrivaine et journaliste le 28 septembre à la Cinematek, à l'occasion de la projection de "Sorcière Queer, portrait d'un monstre à deux têtes", sert d'excellent prétexte à l'institution bruxelloise pour un panorama cinématographique centré sur cette figure décriée. Au programme : des classiques, comme "Rosemary's Baby", "Blanche Neige et les sept nains" et "Ma femme est une sorcière", mais aussi avec des œuvres moins connues tels que "La Fiancée du Pirate" ou le film islandais "Quand nous étions sorcières".



Englobant à la fois des représentations positives et négatives, stéréotypées et déconstruites, ces films témoignent de la diversité des sorcières sur grand écran. Une belle manière de partir à leur rencontre, de la figure malfaisante à celle qui suscite l'inspiration.