Les scènes de pluies les plus mythiques du cinéma

L’incessante pluie de ces derniers jours vous donne envie de rester sous un gros plaid dans le canapé devant un film ?

N’est-ce pas là l’occasion idéale pour revoir les scènes de pluies les plus mythiques de l’histoire du septième art ? C’est en tout cas l’invitation d’Arte dans cet épisode de sa série "Blow up" intitulé "Pluies et cinéma".

Chaque semaine, dans le web magazine "Blow Up" sur Arte, Luc Lagier vous raconte un volet de l’histoire du cinéma avec regard ludique et décalé. Dans cet épisode de "Blow Up", le journaliste vous montre la pluie au cinéma. Contrairement aux autres vidéos de "Blow up", il n’y a pas de voix off sur cette vidéo. Uniquement des extraits de films et de la musique sur lesquelles Natalie Portman, Ryan Gosling, Maggie Cheung, Michael Shannon, Emmanuelle Riva, Tom Cruise et beaucoup d’autres se retrouvent sous une pluie battante…

Cet épisode de "Blow up" nous montre que la pluie au cinéma peut être romantique, apocalyptique, libératrice ou encore angoissante. On vous prévient quand même que cette vidéo va probablement vous donner envie de vous replonger dans une série de films. L’épisode reprend en effet des extraits de "Breakfast at tiffany’s", "Pride and prejudice", "Match point", "The Notebook", "Blade runner", "Apocalypse now" ou encore "John Wick". Vous voilà avertis ! Et vous, quelle est votre scène de pluie préférée du cinéma ?

D’autres épisodes passionnants de "Blow Up" sont à découvrir sans plus attendre ! Comme celui sur "Les génériques de Stanley Kubrick", ou encore "Le Split-screen au cinéma", "Les masques au cinéma" et "La douche au cinéma". Bref si vous êtes fan de cinéma et que vous aimez les anecdotes et autres secrets de tournage, vous devriez y trouver votre compte. Pour découvrir toutes ces vidéos, rendez-vous sur la page de "Blow Up" sur le site d’Arte.