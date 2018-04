Les premières images impressionnantes de " Bohemian Rhapsody " avec Rami Malek

Rami Malek est impressionnant dans la peau de Freddie Mercury. De nouvelles images de "Bohemian Rhapsody" ont été dévoilées lors de CinemaCon, rendez-vous annuel du monde du cinéma, à Las Vegas. L'acteur américain, qui prête une ressemblance frappante avec le chanteur de Queen, a tenu à rassurer la foule en affirmant que le film sera exceptionnel : "Ce que je peux dire c'est qu'une fois après avoir décroché le rôle, je me suis dit que cela pouvait être un tournant dans ma carrière et deux minutes après j'ai pensé que cela pouvait aussi la tuer."

Les studios 20th Century Fox ont dévoilé une première bande-annonce du biopic sur le leader du groupe britannique qui n'a pas été diffusée publiquement, pour le moment. Le film reviendra sur la vie du jeune auteur-compositeur britannique arrivé au bon moment pour prendre la tête d'un des plus grands groupes de rock au monde.

En chantier depuis de nombreuses années, "Bohemian Rhapsody" a rencontré de multiples rebondissements qui ont sans cesse repoussé sa sortie dans les salles obscures. A l'annonce du projet en 2010, l'Anglais Sacha Baron Cohen ("Borat") devait incarner Freddie Mercury avant qu'un différent artistique avec les membres de Queen ne le contraigne à quitter le film. Ce n'est que fin 2016 que Rami Malek est annoncé pour le remplacer, après que des rumeurs aient évoqué Daniel Radcliffe ("Harry Potter"), Dominic Cooper ou plus sérieusement Ben Wishaw (M dans "Skyfall" et "Spectre"). Alors que tout semblait bien parti, la production a rencontré un dernier incident en décembre dernier avec le renvoi de Bryan Singer à la réalisation, deux jours plus tard par Dexter Fletcher.

Le long-métrage sortira finalement dans les salles obscures belges le 31 octobre 2018 et le 2 novembre aux Etats-Unis.

Rami Malek s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans la série "Mr. Robot" sur la chaîne USA Network.