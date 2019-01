Les premières images d'Idris Elba dans "Turn Up Charlie"

Musicien et acteur, Idris Elba va joindre ses deux passions dans "Turn Up Charlie", une série comique qui sera disponible le 15 mars prochain sur Netflix. Le géant américain vient de dévoiler les premiers clichés du Britannique dans la peau de son personnage, Charlie, un DJ de seconde zone qui tente de revenir sur le devant de la scène.

Avant de se produire sur la scène de Coachella en 2019, Idris Elba viendra jouer des platines sur Netflix. Le géant du streaming vient de dévoiler la date de diffusion de sa prochaine comédie avec l'acteur britannique dans le rôle principal. Baptisée "Turn Up Charlie", la série comique sera disponible sur la plateforme américaine dès le vendredi 15 mars prochain. Si les fans d'Idris Elba ont été ravis d'apprendre cette nouvelle, la découverte de cinq photographies exclusives du nouveau programme les a complètement conquis.

Composée de huit épisodes d'une durée de trente minutes, la première saison suivra le personnage de Charlie, un DJ dont la carrière a du mal à décoller et un éternel célibataire. Il se voit offrir une ultime chance pour relancer sa carrière en devenant le baby-sitter de Gabby, la fille de son meilleur ami célèbre, seulement âgée de 11 ans.

Dans cette série qu'il a co-créée, Idris Elba donnera la réplique à Angela Griffin ("Coronation Street"), Guz Khan ("Borderline"), Jocelyn Jee Esein ("Upstart Crow"), Jade Anouka ("Trauma"), Cameron King ("Miss Peregrine et les enfants particuliers") et Dustin Demri-Burns ("L'Espion qui m'a larguée").

"Turn Up Charlie" signe la deuxième série comique créée par Idris Elba après avoir lancé "In the Long Run" en mars dernier sur Sky One, basée largement sur sa propre vie. L'acteur britannique est en ce moment à l'affiche de la cinquième saison de la série phénomène "Luther" sur la BBC, quatre ans après la diffusion de la quatrième saison. Un rôle qui lui a valu un Golden Globe en 2012 ainsi qu'un SAG Award en 2016 et de nombreuses nominations. Outre sa carrière sur le petit écran, l'acteur est en plein tournage de l'adaptation de la comédie musicale "Cats" par Tom Hooper, attendue le 25 décembre 2019 au cinéma.