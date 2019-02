"Les Petites Mains" : quand la grève dérape

Le film franco-belge a obtenu le César du meilleur court métrage ce week-end. Il est à voir désormais sur le site d’Arte.

Lors de mouvements sociaux dans une usine de produits chimiques, l’enfant et la femme du directeur assistent à la montée de la violence. Les employés sont particulièrement remontés quand ils apprennent la fermeture de leur lieu de travail et leur licenciement probable. Les insultes fusent et la tension augmente très rapidement. La mère et son enfant tentent de se frayer un chemin et Léo est mis à l’abri dans la voiture jusqu’à ce qu’un des ouvriers le voit. Bruno casse la vitre et kidnappe l’enfant pour faire pression sur le directeur. Commence alors une course poursuite.

Le jeune réalisateur Rémi Allier a tenté avec “Les Petites Mains” d’adopter le point de vue d’un enfant pris dans un évènement particulièrement violent. La caméra se met à son niveau et le suit, capte ses réactions. Le court métrage a obtenu le César 2019 ce week-end grâce à son point de vue original, malgré quelques bémols de vraisemblance et une fin plutôt attendue. On saluera tout de même le travail de direction de l’enfant et l’atmosphère globale qui donne une impression logée entre fiction et réalité.

Regarder “Les Petites Mains” (2017) de Rémi Allier sur le site web d’Arte ou ci-dessous :