Les Oscars s'organisent pour faire face à la pandémie

Le format de la cérémonie (totalement virtuelle ou non) est encore indéterminé , mais l’Académie a dévoilé mardi le trio "de rêve pensé pour répondre directement" à la situation et concevoir un spectacle suivi dans le monde entier.

Steven Soderbergh - © Roy Rochlin - Getty Images for Tribeca TV Fest

Pour organiser cette cérémonie inédite, Steven Soderbergh, récompensé pour son film Traffic en 2000, sera épaulé par l’ancien producteur des Grammy Awards Jesse Collins et la productrice Stacey Sher (Django Unchained).

Soderbergh et Sher ont déjà travaillé ensemble par le passé, sur Erin Brockovich et Contagion, film loué pour avoir prédit, en 2011, une grande partie des aspects de la pandémie actuelle : distanciation sociale, hôpitaux et morgues improvisés, course au vaccin, etc.

L’organisation des Oscars n’a pas encore fait savoir si la cérémonie se déroulera avec des stars présentes physiquement, 100% virtuelle (comme celle des Emmy Awards 2020), ou un mélange des deux. La majeure partie de la Californie, et en particulier Los Angeles, vient d’entamer un nouveau confinement.

La cérémonie des Oscars a été repoussée de huit semaines par rapport à sa date initiale. Le délai pour postuler a été étendu de deux mois, à la fin février. Les films sortis directement sur les plateformes de VOD pourront concourir, exceptionnellement, sans passer par les salles de cinéma.