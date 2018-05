Les Obama s'engagent avec Netflix pour produire séries, films et documentaires

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont passé un accord avec Netflix pour produire films, séries et documentaires pour la plateforme de vidéo en ligne par abonnements, selon un communiqué publié lundi.

Netflix ne donne pas de précision sur d'éventuels projets de l'ancien couple présidentiel, mais indique qu'il pourrait s'agir de séries dialoguées, de séries de télé-réalité, de séries documentaires, de films documentaires et de longs métrages de fiction.

Les Obama produiront ces contenus par le biais de la société de production Higher Ground Productions, qu'ils ont créé pour l'occasion.

"Nous espérons cultiver et aider à s'affirmer les voix de talent, sources de créativité et d'inspiration qui promeuvent davantage d'empathie et de compréhension entre les peuples", a déclaré Barack Obama, cité dans le communiqué. "Barack et moi avons toujours eu foi en la puissance du récit pour nous inspirer, nous faire réfléchir différemment sur le monde qui nous entoure et nous aider à ouvrir aux autres nos esprits et nos coeurs", a ajouté Michelle Obama, également citée dans le communiqué.

Selon le New York Times, qui cite des proches de Barack Obama, l'ancien président n'entend pas utiliser cette nouvelle plateforme comme un instrument politique, notamment pour critiquer son successeur, Donald Trump.

C'est une excellente opération de communication pour Netflix, qui cherche à se positionner comme la destination naturelle des créateurs de contenu et n'hésite pas, pour cela, à dépenser des sommes colossales. Le montant du contrat n'a pas été révélé, mais l'accord est comparé par la presse professionnelle américaine à deux opérations majeures réalisées récemment par Netflix.

La plateforme a ainsi réussi à attirer le producteur à succès Ryan Murphy ("Glee", "The People vs O.J. Simpson") moyennant un chèque de 300 millions de dollars sur 5 ans, de même que la productrice Shonda Rhimes ("Scandal", "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder") pour 100 millions sur 4 ans.

En mars 2017, les époux Obama avaient conclu un contrat d'édition record de 60 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, avec la maison Penguin Random House, qui prévoit un livre pour chacun.