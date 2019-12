Les meilleurs films de 2019 en 15 minutes captivantes

Dans une vidéo remarquablement montée, les plus grands films de l'année se rencontrent dans une explosion d'images et de sons.



C'est désormais une tradition. Alors que décembre pointe le bout de son nez, le critique de cinéma américain David Ehrlich livre ses 25 films préférés de l'année écoulée dans une vidéo exaltante et étourdissante, où des œuvres aussi disparates que "Portrait de la jeune fille en feu", "Once Upon a Time in Hollywood" et "Hustlers" se mélangent.



Monteur hors-pair, il condense l'année 2019 dans un ballet de corps vertigineux et incessant : les mouvements de personnages issus de films différents se répondent les uns aux autres avec une grâce extraordinaire. Musicalement, il se fait un devoir de superposer ses œuvres préférés de l'année avec des chansons inattendues, mais curieusement appropriées. On pense notamment aux danses du film d'horreur "Midsommar" qui trouvent une résonance amusante et fascinante avec " The Circle of Life ", du "Roi Lion".



Le critique n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2014, il livre chaque année son "compte à rebours" de ce que le septième art a de mieux à offrir... selon lui. Si tout le monde ne partagera pas forcément ses goûts, une chose est sûre : sa vidéo donne envie de courir vers les salles obscures.