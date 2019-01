"Les invisibles" de Louis-Julien Petit: quand la survie devient la vie

Elles sont aide soignantes, agent immobilier, elles peuvent réparer de l’électro-ménager, mais elle sont SDF. Elles, se sont les "Invisibles", les actrices du film de Louis-Julien Petit. Des femmes drôles, généreuses, qui essaient de garder la tête hors de l’eau, et de se réinscrire dans la société, parce que le centre qui les héberge est en sursis. A leurs côtés des actrices professionnelles, pour les aider à retrouver un travail et de la dignité : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Deborah Lukumuena et Noémie Lvovsky. C’est ça l’histoire de ce film plein d’énergie et d’espoir, et qui nous rappelle que la petite lumière est au bout du tunnel, si on a la chance de croiser une main tendue ... Sortie le 9 janvier