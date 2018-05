"Les Indestructibles 2" : Pixar s'attend au plus gros démarrage de son histoire aux Etats-Unis

Alors que la sortie des "Indestructibles 2" n'est prévue que pour le 15 juin aux Etats-Unis et le 4 juillet 2018 en France, le long-métrage d'animation des studios Pixar pourrait faire exploser les records au box-office américain, d'après les prévisions.

Quatorze ans après le premier volet, l'attente a été longue pour enfin retrouver la petite famille de super-héros. Et cela pourrait bien se ressentir économiquement parlant. Disney et Pixar comptent sur un départ supersonique des "Indestructibles 2" au box-office américain avec plus de 140 millions de dollars de recettes, rapporte The Hollywood Reporter. Il s'agirait alors du meilleur démarrage pour un film d'animation aux Etats-Unis, dépassant le lancement historique du "Monde de Dory" en 2016 avec 135 millions de dollars.

"Les Indestructibles 2" a été réalisé par Brad Bird, de retour après avoir écrit et été aux commandes du long-métrage initial en 2004. Les spectateurs suivront les nouvelles aventures de la famille Parr, tentant de vivre une vie normale malgré leur super pouvoir.