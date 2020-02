"Les Goonies" : le film culte de retour sous forme de série TV ?

Sans titre officiel pour le moment, la série suivra le personnage de Stella Cooper. Après avoir échoué à New York tout en portant un lourd secret, la jeune femme décide finalement de retourner dans sa ville natale afin de devenir enseignante suppléante. Cette dernière retrouve de l'espoir et de l'inspiration en venant en aide à trois élèves qui ambitionnent de reproduire, plan par plan, un remake de leur film préféré, "Les Goonies". Tout au long de la saison, leur passion va insuffler un vent d'espoir dans toute la ville avec cette lettre d'amour dédiée au cinéma et à la poursuite de leurs rêves.

L'affiche originale des Goonies - © DR

Si pour le moment, le casting n'a pas été dévoilé par la Fox, le réalisateur de l'épisode pilote a d'ores et déjà été trouvé en la personne de Greg Mottola ("SuperGrave"). Après avoir séduit Richard Donner, le réalisateur du film de 1985, la société de production de Steven Spielberg, Amblin, qui avait signé la production originale, et les studios Warner Bros., Fox a pu lancer l'écriture de l'épisode pilote. Un projet dirigé par Sarah Watson, à qui l'on doit la série "The Bold Type", et Gail Berman, productrice de "La famille Addams".

Sorti en 1985 en France, le film d'aventure "Les Goonies" de Richard Donner, écrit par Chris Columbus d'après d'une histoire de Steven Spielberg, a été un véritable succès, devenant très vite un film culte. Avec Josh Brolin et Sean Astin ("Le Seigneur des Anneaux") au casting, le long-métrage racontait l'histoire d'une bande de gamins cherchant le trésor du pirate Willy le Borgne après avoir trouvé une mystérieuse carte au trésor dans un de leur grenier.