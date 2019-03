"Les Gardiens de la Galaxie 3" : après avoir été licencié, James Gunn réembauché par Disney

A la surprise générale, le studio fait marche arrière et reconduit le cinéaste James Gunn en tant que réalisateur du troisième volet de la saga. Il avait déjà été aux commandes des deux premiers opus de la franchise commencée en 2014 et qui est l'une des plus rentables de l'univers Marvel.

Disney avait débarqué James Gunn en juillet dernier suite à la découverte de tweets écrits par le cinéaste entre 2008 et 2011 dans lesquels ce dernier plaisantait sur la pédophilie et le viol. Ce limogeage avait immédiatement fait polémique, plusieurs stars de l'équipe, dont les acteurs Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Karen Gillan, s'étant mobilisées pour demander sa réinsertion. Mais le studio n'avait rien voulu savoir.

Depuis juillet, "Les Gardiens de la Galaxie 3" était en pause. Les distributeurs cherchaient une autre personne pour diriger le film sans jamais la trouver. Disney est finalement revenu vers Gunn à l'automne voulant lui donner une deuxième chance. Un accord entre les deux parties avait alors été trouvé à cette époque dans le plus grand secret, croit savoir Variety.

"Je suis immensément reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers mois, a réagi la star sur Twitter ce vendredi. Je continue à apprendre et à travailler pour être le meilleur être humain possible. J'apprécie la décision de Disney et je suis impatient de continuer à faire des films sur l'amour qui nous lie tous. [...] Du fond du cœur, merci. Je vous aime tous".

Après le licenciement, James Gunn était passé de Marvel à DC Comics pour écrire et réaliser la suite de "Suicide Squad" prévue pour août 2021. Le cinéaste devrait diriger les deux films mais la priorité sera donnée à "The Suicide Squad".