"Les Frères Sisters" plébiscités par les prix Lumières

Triplé pour "Les Frères Sisters" : le western de Jacques Audiard a remporté trois prix (meilleur film, mise en scène et image) lors des 24e prix Lumières décernés lundi soir au cinéma français par la presse internationale en poste à Paris, ont annoncé les organisateurs.

Tendre hommage aux gloires de la chanson des années 70 en France, "Guy", long métrage de et avec Alex Lutz, a pour sa part reçu deux prix : meilleur acteur et meilleure musique. Ces deux films figurent parmi les favoris pour les César 2019.

Le trophée de la meilleure actrice est allé à Elodie Bouchez dans "Pupille" de Jeanne Herry, tandis que Ophélie Bau a été sacrée révélation féminine dans "Mektoub My Love" de Abdellatif Kechiche.

Tête d'affiche de "Sauvage" de Camille Vidal-Naquet, le jeune comédien Félix Maritaud a été distingué par le trophée Lumières de la révélation masculine.

Pierre Salvadori, Benoît Graffin et Benjamin Charbit ("En liberté!), le documentaire "Samouni Road" de Stefano Savona et le film d'animation "Dilili à Paris" de Michel Ocelot, sont aussi au palmarès.

"Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand a été désigné comme meilleur premier long métrage. "Girl" de Lukas Dhont a remporté le prix des pays francophones.

Découvrez le palmarès sur le site officiel de l'Académie des lumières

Des hommages ont été rendus à l'actrice et chanteuse Jane Birkin, et au film culte "Un Homme et une femme" en présence de Anouk Aimée et Claude Lelouch "pour leur contribution au rayonnement mondial du cinéma français".

L'Académie des Lumières est composée d'une centaine de correspondants de presse en poste en France, représentant plus de vingt pays.