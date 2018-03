Les films en compétition au Tribeca Film Festival dévoilés

Le film "Zoe" avec l'actrice française Léa Seydoux et l'acteur écossais Ewan McGregor fait partie de la liste.

Des Français à New-York. Le festival de cinéma indépendant américain vient d'annoncer le programme de sa 17e édition. Parmi les films en compétition, l'actrice française Léa Seydoux et la réalisatrice Sara Forestier présenteront deux films lors de cet événement qui aura lieu du 18 au 29 avril 2018.

Léa Seydoux, primée lors du Festival de Cannes 2013 pour "La Vie d'Adèle", sera à l'affiche du film de science-fiction "Zoe", réalisé par Drake Doremus, aux côtés du renommé Ewan McGregor. Le long-métrage romantique fera son avant-première mondiale pour l'occasion. A noter que la chanteuse Christina Aguilera et l'actrice Rashida Jones font également partie du casting.

De son côté, Sara Forestier, qui s'est illustrée avec le film dramatique "M" sorti le 15 novembre 2017 en France, concourra dans la catégorie "Viewpoints" avec ce même film.

La compétition sera placée cette année sous le signe de la diversité : "Nous sommes fiers de proposer un programme qui rend hommage à la diversité américaine et qui accueille de nouvelles voix internationales à une époque où l'activisme social et culturel est en plein essor", a déclaré Paula Weinstein, la vice-présidente exécutive de Tribeca Enterprises.

Un choix d'actualité illustré notamment par le documentaire "The Fourth Estate", réalisé par Liz Garbus. Le premier des quatre épisodes de ce documentaire sera diffusé lors de la cérémonie de clôture. L'occasion de revenir sur la première année du gouvernement Trump couvert par le journal The New-York Times.

Cette année, 46% sur les 96 films choisis ont été réalisés par des femmes, soit le score le plus élevé dans l'histoire du festival.

Fondé par Robert De Niro, Jane Rosenthal et Craig Hatkoff en 2001 après les attaques du 11 septembre, le festival avait pour but de redynamiser économiquement et culturellement le quartier de Lower Mahattan.

Pour découvrir la sélection du Tribeca Film Festival 2018 : Tribecafilm.com