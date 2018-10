Les fantômes d'Halloween réclament leurs friandises dans "Chair de Poule 2"

Tout droit sortis de l'univers de R.L. Stine, les fantômes d'Halloween reviennent au cinéma dans "Chair de Poule 2". Inspirée de la collection de livres vendue à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, cette suite est réalisée par Ari Sandel et non plus Rob Letterman qui avait dirigé Jack Black dans le premier opus.

Réalisateur américain, Ari Sandel démarre brillamment sa carrière avec le court-métrage " West Bank Story ", couronné de l’Oscar du Meilleur court-métrage. Il réalise ensuite son premier long, la comédie " The duff " avec Mae Whitman et poursuit avec la comédie romantique " When we first met " avec Adam Devine et Alexandra Daddario.

Pour " Chair de poule 2, les fantômes d’Halloween ", il fait à nouveau appel à de jeunes talents : Madison Iseman, vue dans " Jumanji : bienvenue dans la jungle ", Jeremy Ray Taylor, membre du " Club des Ratés " dans le film d’horreur " ça ", et Caleel Harris.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce de ce film familial qui sort ce mercredi 24 octobre dans les salles, soit une semaine avant la fête d'Halloween. De quoi donner des idées de déguisements à vos enfants...