Les fans de "Star Wars" aussi peuvent avoir leur côté obscur

Au-delà des sabres lasers, de l'espace intersidéral et de la lutte éternelle entre le bien et le mal, les derniers opus de la saga "Star Wars" voulaient aussi diversifier les stars de sa saga galactique, presque toutes masculines et blanches dans ses deux premières trilogies.

"Rogue One", "Le Réveil de la Force", "Solo" ou "Les Derniers Jedi" ont généré des fortunes en donnant à des femmes et des personnes de couleur les rôles principaux de Rey, Finn, ou Jyn Erso, entre autres. Mais cet élan d'inclusion orchestré par la multinationale Disney, maison mère de Lucasfilm et qui règne donc sur l'empire "Star Wars", a aussi libéré le côté obscur d'une petite portion de fans qui s'opposent de toute leur force aux changements dans leur série de films préférée.

"Ce serait injuste de dire que 'Star Wars' a un problème avec ses fans" mais la saga a clairement "un problème de fans masculins et blancs", écrit la critique de films Kayleigh Donaldson. Cette frange toxique d'adeptes, parfois racistes et misogynes, ne décolère pas que son univers spatial adoré ne lui soit plus uniquement dédié.

"Les derniers Jedi" est particulièrement dans la ligne de mire, accusé de promouvoir des valeurs politiques progressistes et de détruire la mythologie de la saga vieille de quatre décennies.

Si Mark Hamill, Adam Driver et Domhnall Gleeson sont épargnés, Kelly Marie Tran, une actrice américaine d'origine vietnamienne, a été l'objet d'attaques au vitriol sur les réseaux sociaux. Celle qui incarne la mécanicienne rebelle Rose Tico a effacé son compte Instagram plus tôt ce mois-ci pour mettre fin à un véritable cyber-harcèlement raciste et sexiste.

Sur le site de référence "Wookieepedia", encyclopédie consacrée à l'univers Star Wars, un internaute a ainsi modifié sa page, changeant son nom en "Ching Chong Wing Tong" et la décrivant comme "bête, autiste et attardée".