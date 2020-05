Les Dieux de Molenbeek, ou comment les enfants inventent un monde multiculturel

Hanne Phlypo au micro de Christine Pinchart - 22/05/2020 « Les dieux de Monlebeek » est un documentaire signé Reeta Huchtanen, une réalisatrice finlandaise. Un film réalisé du point de vue de deux enfants de 6 ans, Athos, qui a un papa chilien et une maman finlandaise, il parle le Finois, le Français et l’Espagnol, et il tente d’apprendre l’Arabe avec son ami Amin, qui lui apprend l’Arabe et parle mieux le Français. A Molenbek dans la commune multiculturelle où ils vivent, ils inventent des jeux tous les deux, rêvent d’un tapis volant, sauvent les araignées et parle de philosophie et de dieux sans tabous. Un film sur la liberté de parole et le vivre ensemble.