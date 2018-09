“Les danseuses et les danseurs au cinéma” : le tango des acteurs

Que la danse soit classique, moderne, qu’elle soit une passion, une profession, le super magazine Blow up d’Arte revient sur la singularité de la danse au cinéma.

La danse est souvent, dans les films comme dans la vie, une manière de tromper l’ennui, une façon de se révolter, de passer le temps. Beaucoup de titres de longs métrages évoquent d’ailleurs les pas de côté et le rythme endiablé du tango et autres mouvances. La danse est un sujet à part entière ou une parenthèse particulièrement esthétique. Elle permet d’expérimenter les mises en scènes, d’introduire une parenthèse poétique et gracieuse ou au contraire un rapprochement empli de malaise entre deux personnages.

De François Damiens à Nathalie Portman en passant par Jean-Pierre Marielle, Jane Fonda, tous les acteurs et actrices passent à un moment donné par la fameuse scène dansé, à moins que des danseurs eux-mêmes ne jouent les rôles des comédiens… Comme d’habitude, le magazine Blow up couronne ensuite les plus beaux/belles danseurs/euses du cinéma dans le traditionnel top 5.

Retrouvez le reportage “Les danseuses et les danseurs au cinéma” (2018) de Luc Lagier pour Blow up sur Arte ou ci-dessous :