Les créateurs de "Dark" préparent une série sur des migrants européens pour Netflix

Le géant du streaming poursuit sa collaboration avec Jantje Friese et Baran Bo Odar, créateurs à l'origine du succès de "Dark", la première production allemande de Netflix. Leur nouvelle trouvaille, "1899", s'intéressera à des migrants européens qui tentent de rejoindre les Etats-Unis.

Un an après le lancement de "Dark", l'un des plus gros succès de Netflix pour une série non anglophone, la plateforme annonce le développement de "1899", drama qui abordera un thème au coeur de l'actualité américaine et européenne : l'immigration.

Les abonnés suivront des migrants européens au cours d'un voyage effrayant vers les Etats-Unis. Partis de Londres à bord d'un navire à vapeur, ces hommes et ces femmes espèrent rejoindre New York. Leur traversée va prendre une tournure totalement inattendue lorsqu'ils croiseront un autre bateau de migrants à la dérive.

"Ce qu'ils trouveront à bord transformera leur passage en terre promise en un cauchemar effroyable", précise Netflix dans un communiqué.

Aucune date de diffusion n'a été annoncée. Les abonnés attendent toujours l'arrivée de la deuxième saison de "Dark", série fantastique et surnaturelle lancée en décembre dernier. Ce "Stranger Things" venu du froid plante son décor à Winden, petite ville fictive allemande perdue en pleine forêt à côté d'une centrale nucléaire, lieu de disparitions mystérieuses.