Les courts belges (re)partent à l’Aventure

L’Agence Belge du Court Métrage propose une séance chaque troisième dimanche du mois, à partir de 17h au Cinéma Aventure, et cela jusqu’en juin.

Le genre court métrage connaît en ce moment une vraie reconnaissance. Il connaît de plus en plus de visibilité dans les salles et à la télévision, la chaîne franco-allemande Arte co-produit un grand nombre de courts et de plus en plus de festivals dédiés voient le jour en Europe. En Belgique, la production de courts métrages est exponentielle tout comme les fonds alloués. Pour accompagner cette croissance, l’Agence Belge du Court Métrage a vu le jour il y a quelques années. Destinée à mettre en valeur la création, à fédérer les acteur du milieu et à défendre les talents du secteur, la structure organise régulièrement des manifestations.

De septembre à juin, l’Agence fait sa rentrée au Cinéma Aventure avec la diffusion, le troisième dimanche de chaque mois d’une séance de courts belges. Chaque séance sera porteuse d’une thématique particulière.

Le 16 septembre aura lieu la première séance “rentrée ciné”, d’une durée de 79 minutes. Cinq courts métrages seront proposés à voir à partir de 17h :

"Le Scénariste" de François Paquay - 26'

"The Voice Over" de Claudia Cortes Espejo, Lora d'Addazio et Mathilde Remy - 5'

"Réplique" d'Antoine Giorgini - 24'

"Barbara Broadcast" de J._J. Colette et Olivier Tollet - 15'

"Timing" de Marie Gillain - 14'

Les prochaines thématiques sont déjà connues :

21/10 - (Im)Migrations

18/11 - Pink Screens

16/12 - Une famille formidable

20/01 - On connait la chanson

17/02 - Je t'aime moi non plus

17/03 - On se bouge !

21/04 - Films de genre

19/05 - Un vent de liberté

16/06 - Voyage voyage