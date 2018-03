Les clients du Plaza Art à Mons ont manifesté leur inquiétude quant à l'avenir du cinéma

Plus d'une centaine d'habitués du cinéma Plaza Art à Mons se sont rassemblés mardi en fin d'après-midi pour exprimer leur mécontentement et leur inquiétude quant à l'avenir de leur cinéma.

Ils ont ainsi manifesté leur mécontentement après la soudaine fermeture, il y a une semaine, du lieu culturel montois pour raisons de sécurité.

Les manifestants devaient se rendre au conseil communal de Mons en soirée pour y poser leurs questions quant à l'avenir du cinéma. Mais, plus tôt dans l'après-midi, le bourgmestre de Mons Elio Di Rupo avait indiqué la décision du collège communal de ne pas fermer définitivement le cinéma et de le rouvrir après d'indispensables travaux de rénovation et de mise en conformité au niveau de la sécurité.