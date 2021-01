"Les choses qu'on dit...", prix Lumière de la presse internationale

Dixième long-métrage du réalisateur, cette fresque sentimentale met en scène plusieurs couples confrontés à des désirs inconciliables avec notamment Camélia Jordana , Niels Schneider et Vincent Macaigne .

L’Académie des Lumières regroupe 110 correspondants de presse d’une vingtaine de pays qui décernent des prix aux films français depuis 1996, à l’instar, toutes proportions gardées, des Golden Globes hollywoodiens.

Leur palmarès donne parfois un avant-goût de la cérémonie reine du 7e art tricolore, les César, dont la cérémonie est programmée le 12 mars.

Parmi les autres lauréats des Lumières, qui se résumaient cette année à une cérémonie retransmise sur Canal + à cause de la crise sanitaire, Maïwenn remporte cette année le prix de la meilleure mise en scène, pour ADN, son drame tendre et amer sur l’Algérie, la France et la quête des origines.