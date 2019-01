"Les chatouilles", un film nécessaire et une prouesse pour évoquer une enfance traumatisée

Ca parle d’une reconstruction, d’une libération, d’une enfance abusée, de pédophilie, terme encore tabou aujourd’hui. A l’origine c’est un seul en scène qu’Andréa Bescond la comédienne et Eric Métayer metteur en scène décident de concrétiser. C’est un succès et c’est libérateur pour Andréa qui raconte sa propre histoire.

L’histoire d’Odette, une petite fille violée par le meilleur ami de la famille, le gentil Gilbert, toujours prêt à rendre service, aimable et manipulateur. On ne se méfie pas de ses proches et pourtant 96 % des cas d'abus sexuels sur mineurs, surviennent dans l'entourage familial.

Eric et Andréa n’osaient même pas rêver à en faire un film, mais à Avignon des producteurs y ont pensé pour eux. Résultat une réalisation originale, une construction extraordinaire, un film qui ne ressemble à aucun autre sur le sujet, d’une inventivité incroyable.

Avec également Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, Carole Franck et Grégory Montel. "Les chatouilles" sort le 9 janvier.

Andréa Bescond, Eric Métayer au micro de Christine Pinchart…