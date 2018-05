Les 5 films immanquables de l'été

Du prochain "Jurassic World", à la version féminine d'"Ocean's", en passant par le futur Marvel avec "Ant-Man et la guêpe", le retour de Tom Cruise dans "Mission : Impossible - Fallout" ou le blockbuster "Skyscraper" avec The Rock, voici cinq films à ne surtout pas manquer ces trois prochains mois.

Jurassic World : Fallen Kingdom Chris Pratt est de retour dans la suite très attendue de la franchise "Jurassic World". Toujours produit par le géant Steven Spielberg, "Jurassic World : Fallen Kingdom" sortira en France le 6 juin. Alors que le volcan menace d'éclater, Owen Grady(Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) reviennent sur l'île dévastée pour sauver les derniers dinosaures laissés en liberté, et notamment retrouver Blue, le raptor qu'Owen a élevé. Une expédition qui s'avère être en réalité une conspiration et pourrait résulter d'un désastre planétaire.

Réalisé par Juan Antonio Bayona

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Sortie : le 6 juin

Ocean's 8 Gary Ross signe un spin-off 100% féminin de la trilogie "Ocean", mené par Sandra Bullock dans la peau de Debbie, la soeur de Danny Ocean. Prête à réaliser le casse du siècle, la cambrioleuse s'entoure d'une équipe experte en arnaque, huit femmes qui uniront leurs forces pour voler un collier estimé à 150 millons de dollars. Le plus gros casse réalisé par un des Ocean. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter et Awkwafina composent le casting.

Réalisé par Gary Ross

Avec Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Matt Damon, Damien Lewis

Sortie : le 13 juin

Skyscraper Un mois seulement après "Rampage", Dwayne "The Rock" Johnsonse retrouve à l'affiche d'un nouveau blockbuster "Skyscraper". La star de "Fast & Furious" devra sauver sa famille piégée dans une tour immense en proie à un incendie. Ce vétéran est accusé d'avoir déclenché le feu mais il fera tout pour retrouver les véritables coupables et s'en sortir sain et sauf.

Réalisé par Rawson Marshall Thurber

Avec Dawyne Johnson, Neve Campbell et Pablo Schreiber

Sortie : le 11 juillet

Ant-Man et la guêpe Après "Avengers : Infinity War", "Ant-Man et la guêpe" sera le prochain Marvel à sortir au cinéma. Paul Rudd revêt une nouvelle fois le costume de la super fourmi, connue également sous le nom de Scott Lang. Il devra répondre à l'appel du Dr. Hank Pym (Michael Douglas) et faire équipe avec Hope van Dyne alias La Guêpe tout en assurant ses responsabilités de père. Tous deux seront chargés d'une mission qui pourrait révéler des secrets bien cachés.

Réalisé par Peyton Reed

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas

Sortie : le 18 juillet